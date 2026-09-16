Носитель «Монохрома» и «Ковра»: Су-57 стал воздушным пунктом управления дронами

На этой неделе на международном авиационно-космическом салоне в Египте Россия показала целый ряд новинок, в том числе таких, о которых раньше ходили лишь слухи.
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