Президент Сербії Олександр Вучич голосує на виборчій дільниці у Белграді. 3 квітня 2022 року. Чинний президент Сербії Олександр Вучич перемагає на президентських виборах Згідно з соціологічними опитуваннями компаній Ipsos та CeSID, що ґрунтуються на вибірковому підрахунку голосів на виборчих дільницях, Олександр Вучич здобуде перемогу на президентських виборах 3 квітня з результатом 59,8% голосів Кандидат […] Сообщение Чинний президент Сербії Олександр Вучич перемагає на президентських виборах появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.