Такер Карлсон предсказывает: Россия Vs США

оо

олег олейник

Прежде чем задуматься о начале войны с Россией , американцы должны подумать о последствиях таких исторических событиях ! Во всех прошедших мировых войнах США оставались только в прибыли , потому что они были вне досягаемости за океаном ! Сейчас с появлением межконтинентальных гипер баллистических ракет с ядерным оружием изменилась суть о безопасности любого государства ( кстати гипер ракет с 27 мах нет ни у кого кроме России ) ! Америка должна задуматься о возможности существовании появления пролива им. Сталина !