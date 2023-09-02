Уважаю этого парня и прислушаться к нему надо. Хотя бы потому, что он очень информированный Журналист, вращается в политическом истеблишменте Америки и умеет анализировать поступающие данные Итак: Такер Карлсон предсказал войну России и США в 2024 году.
Такер Карлсон предсказывает: Россия Vs США
Комментарии
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оо
олег олейник
Прежде чем задуматься о начале войны с Россией , американцы должны подумать о последствиях таких исторических событиях ! Во всех прошедших мировых войнах США оставались только в прибыли , потому что они были вне досягаемости за океаном ! Сейчас с появлением межконтинентальных гипер баллистических ракет с ядерным оружием изменилась суть о безопасности любого государства ( кстати гипер ракет с 27 мах нет ни у кого кроме России ) ! Америка должна задуматься о возможности существовании появления пролива им. Сталина !
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11 час.
Наталья Ленская
Наталья Ленская. Такер Карлсон - один из немногих медийных лиц, креативно мыслящий журналист- профессионал, к которому нужно прислушиваться постоянно. Это достойная кандидатура в Президенты США!
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10 час.
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