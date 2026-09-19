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"Артур Пирожков" станцевал стриптиз для воспитателей в детском саду в Омске

"Артур Пирожков" станцевал стриптиз для воспитателей в детском саду в Омске

РЕН ТВ В одном из детских садов Омска разгорелся скандал из-за стриптиза с "Артуром Пирожковым". Видеозапись появилась 19 сентября в распоряжении РЕН ТВ.

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