Депутат Лантратова: в некоторых школах могут отменить торжественные линейки

Это делается с целью соблюдения безопасности Торжественные линейки в учебных заведениях в новых и приграничных регионах России пройдут 2 сентября, как и по всей стране, однако в каких-то школах могут быть отменены из соображений безопасности, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду»).