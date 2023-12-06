Президент Мадуро призвал сделать Гайана-Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, устанавливающий к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, передает РИА Новости.
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