FiNE-NEWS

1 596 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Паяц! И стирщик! Новая передача его опять сводится к "стирке"... Неискренен, слащав...Андреевская звезд...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Какой добрый барин. Всю жизнь за него будем Богу молится и в ногах валятся! ТВАРЬ!Сергей Жуков отме...
  • Татьяна Бутова
    Абсолютно правильный вопрос. Да еще бизнес-то какой? Бар. Обхохочешься. Грозный бармен запрещяет!!!! Где налоговая на...Сергей Жуков отме...

Появилась информация о подготовке Киевом провокации с целью сорвать поставки аммиака

Появилась информация о подготовке Киевом провокации с целью сорвать поставки аммиака

Возобновление транзита недорогого аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса невыгодно Великобритании и США на фоне роста цен на газ, поэтому Киев готовит провокацию по срыву поставок необходимого для производства азотных удобрений российского газа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх