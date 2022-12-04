Возобновление транзита недорогого аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса невыгодно Великобритании и США на фоне роста цен на газ, поэтому Киев готовит провокацию по срыву поставок необходимого для производства азотных удобрений российского газа.
Возобновление транзита недорогого аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса невыгодно Великобритании и США на фоне роста цен на газ, поэтому Киев готовит провокацию по срыву поставок необходимого для производства азотных удобрений российского газа.
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