Первые робкие прыжки осиротевшего кенгурёныша! Умилительные старания “ребёнка из наволочки”, которые ухватила камера :)

Осиротевший малыш кенгуру по имени Брэдли угодил в один из австралийских приютов для диких животных совсем младенцем.
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