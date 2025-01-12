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Первые робкие прыжки осиротевшего кенгурёныша! Умилительные старания “ребёнка из наволочки”, которые ухватила камера :)

Осиротевший малыш кенгуру по имени Брэдли угодил в один из австралийских приютов для диких животных совсем младенцем.

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