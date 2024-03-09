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Джабаров предложил сместить границу Украины после массовой атаки дронов на РФ

Джабаров предложил сместить границу Украины после массовой атаки дронов на РФ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил сместить границу Украины после массовой атаки дронов на территорию РФ, совершенной Киевом в ночь на 9 марта.

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