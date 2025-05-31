Почему лягушка\жаба — лучший сосед на любой даче? От них только польза!

Есть лягушек — это просто ужасная идея. Зачем пускать в пищу тех, кто принесёт намного больше пользы в качестве сельхозработника? Да-да, вы всё правильно прочитали, земноводные могут стать прекрасными помощниками в уходе за огородом! А сегодняшний спонсор сохранности вашей картошки — жаба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии