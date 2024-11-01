«Известия»: охранников в школах обяжут иметь при себе оружие и бронежилет при ЧС

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал, что ведомство утвердило поправки в ГОСТ, связанный с оказанием охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, согласно которым в ряде случаев охранники школ должны быть снаряжены бронежилетами, бронированными касками, а также служебным оружием.