Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Курской области «Ланцет» поразил украинский танк

В Курской области «Ланцет» поразил украинский танк

Российские военнослужащие в приграничном районе Курской области поразили украинский танк барражирующим боеприпасом «Ланцет».

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