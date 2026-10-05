Собчак просит стоматолога Фролова простить Летучую за скандал с пациенткой

Новым героем шоу «Осторожно: Собчак» стал стоматолог Алексей Фролов, который прославился в последнее время скандальной историей с пациенткой, подавшей на него в суд за якобы некачественное лечение.
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