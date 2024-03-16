Под Кременной ликвидировали лучшего оператора дронов Украины из спецназа «Азов»

Военкор Татаринов: ликвидирован лучший оператор дронов Украины Алексей Самчук Военнослужащий аэроразведки Вооруженных сил Украины Алексей Самчук с позывным Каркаде ликвидирован в зоне боевых действий, об этом сообщил российский военкор Руслан Татаринов в Telegram-канале.
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