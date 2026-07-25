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Царьград

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Axios: Трамп прервал серию ежедневных ударов по Ирану

Axios: Трамп прервал серию ежедневных ударов по Ирану

Глава Белого дома Дональд Трамп приказал приостановить атаки на Исламскую Республику.Президент США Дональд Трамп сегодня распорядился не наносить новые удары по Ирану, прервав серию ежедневных атак, продолжавшуюся 13 дней, сообщает американское издание Axios.

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