Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    "Бывший министр образования этой страны Наджат Валло-Белькасем" А барышня ничё себе....   я б ее уестествил...  а на ...Перепись идиотов ...
  • алиса алиска
    помогай нам Бог!"Искандер" снова ...
  • алиса алиска
    не признают наши выборы - их проблемы.  Пусть бухтят дальше, жалко что ли? Нас наши выборы устраивают, мы в них не со...Перепись идиотов ...

Демократия началась с кидалова

Демократия началась с кидалова

Автор: Захар Прилепин  Честно говоря, уже поддостал вопрос, который задавали сначала оголтелые либералы, а теперь задают разнообразные квазимонархисты: а чего ж никто не вышел спасать ваш хваленый Советский Союз? Ну, для начала, выходили — и были огромные митинги, каких с тех пор мы и не видели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
&quot;а чего ж никто не вышел спасать ваш хваленый Советский Союз?&quot; ЭТО РОССИЙСКАЯ ПРИВЫЧКА НАСТУПАТЬ НА СВОИ ЖЕ ГРАБЛИ. ПРЕЖДЕ НЕ ВЫШЛИ СПАСАТЬ ЦАРЯ И МОНАРХИЮ. ПОТОМ ВЛЯПАЛИСЬ В ГОРБАЧЁВА И ЕЛЬЦИНА. ГРАБЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЕЩЁ НЕ РАЗ   ПОВТОРИТСЯ, ЕСЛИ МЫ НАДЕЕМСЯ НА СВОЁ БЕЗУМИЕ, А НЕ НА БОГА!
Ответить
17 час.
Александр _
Дело в том, что выходить было не куда. Во-первых, особо никто не верил в распад, во-вторых, не было направляющей силы, которая, как мы теперь знаем, приходит с Запада только чтобы развалить, но не сохранить.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору