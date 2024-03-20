Автор: Захар Прилепин Честно говоря, уже поддостал вопрос, который задавали сначала оголтелые либералы, а теперь задают разнообразные квазимонархисты: а чего ж никто не вышел спасать ваш хваленый Советский Союз? Ну, для начала, выходили — и были огромные митинги, каких с тех пор мы и не видели.
Демократия началась с кидалова
Комментарии
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Владимир Соловьев
"а чего ж никто не вышел спасать ваш хваленый Советский Союз?" ЭТО РОССИЙСКАЯ ПРИВЫЧКА НАСТУПАТЬ НА СВОИ ЖЕ ГРАБЛИ. ПРЕЖДЕ НЕ ВЫШЛИ СПАСАТЬ ЦАРЯ И МОНАРХИЮ. ПОТОМ ВЛЯПАЛИСЬ В ГОРБАЧЁВА И ЕЛЬЦИНА. ГРАБЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЕЩЁ НЕ РАЗ ПОВТОРИТСЯ, ЕСЛИ МЫ НАДЕЕМСЯ НА СВОЁ БЕЗУМИЕ, А НЕ НА БОГА!
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17 час.
Александр _
Дело в том, что выходить было не куда. Во-первых, особо никто не верил в распад, во-вторых, не было направляющей силы, которая, как мы теперь знаем, приходит с Запада только чтобы развалить, но не сохранить.
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13 час.
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