Демократия началась с кидалова

Владимир Соловьев

"а чего ж никто не вышел спасать ваш хваленый Советский Союз?" ЭТО РОССИЙСКАЯ ПРИВЫЧКА НАСТУПАТЬ НА СВОИ ЖЕ ГРАБЛИ. ПРЕЖДЕ НЕ ВЫШЛИ СПАСАТЬ ЦАРЯ И МОНАРХИЮ. ПОТОМ ВЛЯПАЛИСЬ В ГОРБАЧЁВА И ЕЛЬЦИНА. ГРАБЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЕЩЁ НЕ РАЗ ПОВТОРИТСЯ, ЕСЛИ МЫ НАДЕЕМСЯ НА СВОЁ БЕЗУМИЕ, А НЕ НА БОГА!