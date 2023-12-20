США стали лидерами по добыче нефти США добывают больше нефти, чем любая другая страна в истории. Согласно отчету S&P Global Commodity Insights, в четвертом квартале 2023 года США должны произвести… США добывают больше нефти, чем любая другая страна в истории .
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