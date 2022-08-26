Разгневанный избиратель не дал Байдену закончить свою речь

Президент США Джо Байден прервал свой отпуск, для того чтобы выступить перед избирателями и рассказать о многочисленных достижениях своей партии, а также покритиковать оппонентов из Республиканской партии перед грядущими выборами в конгресс.
Президент США Джо Байден прервал свой отпуск, для того чтобы выступить перед избирателями и рассказать о многочисленных достижениях своей партии, а также покритиковать оппонентов из Республиканской партии перед грядущими выборами в конгресс.
Свежие комментарии