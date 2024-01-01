БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армения потеряна для России? Рассказывает Мика Бадалян

Армения потеряна для России? Рассказывает Мика Бадалян

Айнур Курманов.   Известный блогер и общественный деятель Микаэл Бадалян по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал геополитическую ситуацию, сложившуюся в Армении и те процессы, которые происходят на Южном Кавказе.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Это на все что способна армянская деаспора?
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5 час.
СА
Сергей Андросов
А нахрена коже баян? И так известно, что 2/3 армян живут в России и остальном мире.
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2 час.
карла карлова
Это Россия потеряна для армении.
Ответить
49 мин.

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