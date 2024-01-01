Армения потеряна для России? Рассказывает Мика Бадалян

Айнур Курманов. Известный блогер и общественный деятель Микаэл Бадалян по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал геополитическую ситуацию, сложившуюся в Армении и те процессы, которые происходят на Южном Кавказе.
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