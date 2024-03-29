«Яндекс Go» расширил тариф «Вместе» на поездки в другие города

Это значит, что с попутчиками теперь можно ездить и на более дальние расстояния. Однако на практике оказалось, что далеко не уедешьВ «Яндекс Go» утверждают, что, если ехать с кем-то вместе по тарифу «Межгород», попутчики смогут сэкономить до 30% стоимости поездки, а продолжительность пути увеличится в среднем на 15 минут.