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«Яндекс Go» расширил тариф «Вместе» на поездки в другие города

«Яндекс Go» расширил тариф «Вместе» на поездки в другие города

Это значит, что с попутчиками теперь можно ездить и на более дальние расстояния. Однако на практике оказалось, что далеко не уедешьВ «Яндекс Go» утверждают, что, если ехать с кем-то вместе по тарифу «Межгород», попутчики смогут сэкономить до 30% стоимости поездки, а продолжительность пути увеличится в среднем на 15 минут.

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