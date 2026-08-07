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Авербух о грантах на шоу: «Это не касса, из которой я или Плющенко берем себе в карман. Деньги с грантов возвращаются государству»

Хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на критику из-за государственных грантов на ледовые шоу.

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