Светло… Не оттого, что бирюза (Юрий Михайлов)

Светло… Не оттого, что бирюза В проемах не закрытых тканью окон, А оттого, что – храм и образа, И Господа всевидящее око, И женщин просветленные глаза… Тепло… Не оттого, что горячи Сегодня калориферные блоки, А оттого, что огонек свечи – За здравие – и ясный, и высокий… И весть – издалека – не огорчит… Покой… Не оттого, что горя нет – Оно теперь и днюет, и ночует Над степью, где жестокой схватки след – А оттого, что добрый труд врачует И гонит прочь из сердца сонный бред.