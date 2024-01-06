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ПОЭЗИЯ

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Светло… Не оттого, что бирюза (Юрий Михайлов)

Светло… Не оттого, что бирюза (Юрий Михайлов)

Светло… Не оттого, что бирюза В проемах не закрытых тканью окон, А оттого, что – храм и образа, И Господа всевидящее око, И женщин просветленные глаза…   Тепло… Не оттого, что горячи Сегодня калориферные блоки, А оттого, что огонек свечи – За здравие – и ясный, и высокий… И весть – издалека – не огорчит…   Покой… Не оттого, что горя нет – Оно теперь и днюет, и ночует Над степью, где жестокой схватки след – А оттого, что добрый труд врачует И гонит прочь из сердца сонный бред.

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