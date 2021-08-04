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Экс-посол США в Москве Майкл Макфол переквалифицировался из дипломатов в бойца информационной войны

Майкл Макфол, в прошлом посол США в Москве, а ныне один из самых активных и громогласных критиков России, сделал онлайн-признание: переквалифицироваться из дипломатов в бойцы информационной войны было прибыльно В воскресенье анонимный пользователь Twitter выложил переписку с Майклом Макфолом, неутомимым антироссийским активистом, который преподаёт международные отношения в Стэнфордском университете и ведёт колонку в The Washington Post, когда не занят продвижением конспирологии в телеэфире.

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