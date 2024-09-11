Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Неадекват с ножом зарезал женщину и ранил троих человек, прежде чем его поймали донецкие полицейские.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Неадекват с ножом зарезал женщину и ранил троих человек, прежде чем его поймали донецкие полицейские.
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