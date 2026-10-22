Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун на конференции в Минске заявил, что при подготовке Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026–2030 годы рассматривались различные сценарии с максимальным учётом рисков, а акцент в прогнозировании смещается на проработку поведенческих мотивов и внешней конъюнктуры.