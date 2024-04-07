Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск

Также для него и его жены проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка Десятимиллионный посетитель Международной выставки-форума "Россия" выиграл поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола "Ленин".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии