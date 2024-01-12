Нанесение ударов по Йемену с согласия президента Джо Байдена без ведома Конгресса США не соответствует Конституции страны, заявил член палаты представителей демократ Ро Кханна.
Президент Джо Байден ударом по Йемену нарушил Конституцию США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
А что, в Штата соблюдается хотя-бы видимость законности в вопросе применения военной силы? Америка давно наплевала на все законы, и международные, и собственные.
Ответить
18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Да и насрать на него на конституцию и на нарушение. Че первый раз??
Ответить
17 час.
Бендер Задунайский
"Конституция ? Не , не слышал ." © Д. Байден
Ответить
17 час.
Свежие комментарии