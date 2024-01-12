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Президент Джо Байден ударом по Йемену нарушил Конституцию США

Президент Джо Байден ударом по Йемену нарушил Конституцию США

Нанесение ударов по Йемену с согласия президента Джо Байдена без ведома Конгресса США не соответствует Конституции страны, заявил член палаты представителей демократ Ро Кханна.

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Комментарии
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Константин Самарин
А что, в Штата соблюдается хотя-бы видимость законности в вопросе применения военной силы? Америка давно наплевала на все законы, и международные, и собственные.
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18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Да и насрать на него на конституцию и на нарушение. Че первый раз??
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17 час.
Бендер Задунайский
&quot;Конституция ? Не , не слышал .&quot; © Д. Байден
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17 час.

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