«Будет мне еще указывать». Во Владивостоке наглый таксист нахамил клиентке

В Telegram-канале revizor_vdk25 появился пост разгневанной клиентки такси «Максим». Девушка осталась недовольна сервисом после того, как водитель указал ей на то, как следует сидеть в его автомобиле, сообщает PRIMPRESS.
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