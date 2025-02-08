"Движение Первых" запустило акцию о будущем российской науки

Ко Дню российской науки "Движение Первых" запустило всероссийскую акцию "Наука будущего Первых", в рамках которой школьники и студенты поделятся своим видением будущего российской науки и идеями своих изобретений, сообщает пресс-служба движения.
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