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Более тысячи солдат ВСУ осудили на Украине за хранение наркотиков за два года

Более тысячи солдат ВСУ осудили на Украине за хранение наркотиков за два года

Global Look Press/Bocharov Denis/news.ru Более тысячи солдат ВСУ осудили за два года на Украине за хранение наркотиков, сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

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