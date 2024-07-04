Более тысячи солдат ВСУ осудили на Украине за хранение наркотиков за два года

Global Look Press/Bocharov Denis/news.ru Более тысячи солдат ВСУ осудили за два года на Украине за хранение наркотиков, сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
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