Павел Деревянко приставал к Екатерине Климовой

Актриса Екатерина Климова после развода с Гелой Месхи решила сохранить свою личную жизнь в секрете. Несмотря на то, что у одной из самых красивых актрис российского кино, безусловно, много поклонников, она предпочитает не рассказывать о своих мимолетных романах.
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