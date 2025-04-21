Немцы перешли на "интимные отношения" с оружием: Шокирующее признание главы Минобороны ФРГ

Министр обороны ФРГ Писториус назвал "интимными" отношения немцев с оружиемМинистр обороны Германии Борис Писториус пожаловался на то, что немецкое оружие находится в эпицентре внимания из-за его поставок на Украину.
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