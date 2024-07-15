Мигрантов в России начали адаптировать по-новому

ну и бред... им 30 лет рассказывали о России-оккупанте, а вы за 70 минут хотите их переубедить?!

tsan tsan

Бесполезные потуги. Зачем их адаптировать ? Приехали, поработали, заработали и обратно домой - вот и все должны быть отношения с ними. Они сами на такое напросились . Кстати, было бы интересно знать, сколько денег списано с бюджета ФАДН за "разработку" такого фундаментального произведения ?