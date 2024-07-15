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Мигрантов в России начали адаптировать по-новому

Мигрантов в России начали адаптировать по-новому

Мигрантов в России начали адаптировать по-новому. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало лекцию на 70 минут, в которой рассказывается об особенностях жизни в России — она стала частью курса по адаптации мигрантов, сообщает «Коммерсантъ».

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Комментарии
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Natalya Dolgushina
ну и бред... им 30 лет рассказывали о России-оккупанте, а вы за 70 минут хотите их переубедить?!
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16 час.
tsan tsan
Бесполезные потуги. Зачем их адаптировать ? Приехали, поработали, заработали и обратно домой - вот и все должны быть отношения с ними. Они сами на такое напросились . Кстати, было бы интересно знать, сколько денег списано с бюджета ФАДН за &quot;разработку&quot; такого фундаментального произведения ?
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15 час.

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