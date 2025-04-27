Англо-сикхские войны: армия Ост-Индской компании

Скидываться деньгами ради выгодного дела английским купцам было не впервой. Так, в 1577 году группа товарищей («товарищ» — термин торговый, от слова «товар», так что здесь, на мой взгляд, вполне уместен) во главе с сэром Джоном Хокинсом (там ещё несколько придворных были, один граф, ходили слухи, что и сама королева поучаствовала) отправила в кругосветное плавание Фрэнсиса Дрейка на галеоне «Золотая лань».
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