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Американцы начали собираться у Трамп-тауэр в Нью-Йорке, чтобы поддержать Трампа в связи со слухами о его вероятном аресте

Американцы начали собираться у Трамп-тауэр в Нью-Йорке, чтобы поддержать Трампа в связи со слухами о его вероятном аресте

Американские граждане начали собираться у расположенного в Нью-Йорке небоскреба Трамп-тауэр для того, чтобы поддержать Дональда Трампа в связи со слухами о вероятном аресте бывшего президента Соединенных Штатов.

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