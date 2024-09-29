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Песков: изменения ядерной доктрины потребовало упорство "оголтелых голов"

Песков: изменения ядерной доктрины потребовало упорство "оголтелых голов"

Россия приняла решение изменить положения своей ядерной доктрины из-за политиков, которые отказывались воспринимать от РФ более мягкие сигналы, рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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