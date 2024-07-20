Праздник иконы Летняя Казанская, приходится на 21 июля 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВ православии 21 июля 2024 года отмечается важная дата, связанная с появлением Пресвятой Богородицы в городе Казань и празднованием трех Прокопиев — великомученика, праведного и чудотворца Устюжского.
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