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Российские артиллеристы уничтожили самоходку «Гвоздика» на позициях ВСУ в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили самоходку «Гвоздика» на позициях ВСУ в Херсонской области

Артиллерийские подразделения ВС РФ поразили расположения украинских войск на Херсонском направлении, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя местных экстренных служб.

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