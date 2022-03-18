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Хуан Тоскано-Андерсон – о травме Карри: «Не думаю, что это была грязная игра»

Форвард «Голден Стэйт» Хуан Тоскано-Андерсон считает, что со стороны защитника «Бостона» Маркуса Смарта не было грязной игры, когда он нанес травму Стефену Карри.

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