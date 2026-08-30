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МОСИНФОРМ

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Столичные самбисты завоевали семь медалей на Спартакиаде сильнейших

Столичные самбисты завоевали семь медалей на Спартакиаде сильнейших

Воспитанники Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта завоевали семь медалей на Спартакиаде сильнейших среди субъектов Российской Федерации.

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