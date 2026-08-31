Кто следующий? В Одессе демонтировали бюст Мичурина

В Одессе демонтировали бюст Ивана Мичурина, установленный в Селекционном институте. В мэрии пояснили: объект не числился на балансе города, поэтому судьбу памятника определило руководство учебного заведения.
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