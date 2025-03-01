Что привело к вымиранию шерстистых мамонтов? Загадка природы

Благодаря долгим исследованиям ученые постепенно пришли к пониманию того, почему могучие северные мамонты вдруг исчезли с лица Земли в рекордно короткие сроки – и как нам избежать повторения этого сценария с другими вымирающими видами.
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