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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду с небольшим дождем 27 июля

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду с небольшим дождем 27 июля

Погода в столичном регионе сегодня обещает быть облачной, но к вечеру ожидаются небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 18 до 27 градусов Тепла, в Московской области - от 16 до 25 градусов Тепла.

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