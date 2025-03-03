В народном календаре сегодня день с симпатичным названием – Овсянки. Это в честь птички-овсянки, которая считается предвестником весны.
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В народном календаре сегодня день с симпатичным названием – Овсянки. Это в честь птички-овсянки, которая считается предвестником весны.