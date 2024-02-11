RS: перестановки кадров в ВСУ связаны с подготовкой к соглашению с РФ

Global Look Press/Keystone Press Agency Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного и последующее назначение на эту должность Александра Сырского могут представлять попытку переложить вину на других, а также быть свидетельством подготовки Киева к заключению мирного договора с Москвой.
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