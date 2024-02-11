РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 170 подписчиков

RS: перестановки кадров в ВСУ связаны с подготовкой к соглашению с РФ

RS: перестановки кадров в ВСУ связаны с подготовкой к соглашению с РФ

Global Look Press/Keystone Press Agency Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного и последующее назначение на эту должность Александра Сырского могут представлять попытку переложить вину на других, а также быть свидетельством подготовки Киева к заключению мирного договора с Москвой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх