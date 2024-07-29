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Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

Николас Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы после обработки 80% протоколов. По предварительным данным, его поддержали 5 150 092 избирателя (51,2%), сообщил председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо, сообщает Venezolana de Televisión.

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