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Журналиста Морриса шокировала гибель офицеров ВСУ при награждении в Запорожье

Журналиста Морриса шокировала гибель офицеров ВСУ при награждении в Запорожье

Известный американский журналист Клейтон Моррис признался, что его шокировало известие об уничтожении ряда высокопоставленных офицеров ВСУ во время церемонии награждения в результате ракетного удара в подконтрольной Украине части Запорожской области.

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