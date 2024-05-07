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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🚴🏻‍♂️ Сегодня в Новоаннинском проходит велопробег «Дорогой памяти и славы

🚴🏻‍♂️ Сегодня в Новоаннинском проходит велопробег «Дорогой памяти и славы», приуроченный к празднованию 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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