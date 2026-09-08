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Регионы России

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Лавров предупредил ЕС о последствиях возможной войны с Россией

Лавров предупредил ЕС о последствиях возможной войны с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил европейские страны о серьезных последствиях в случае возможного военного столкновения с Москвой.

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