Провал на Украине планировали заранее: Фронт, на котором мы проигрываем

Владимир Хомяков СВО — отнюдь не единственный фронт, где Россия воюет с "коллективным Западом". Есть ещё борьба за влияние в мире, где каждый противник старается расширить своё влияние в других странах, перетянуть их на свою сторону или хотя бы обеспечить себе позитивное их отношение.