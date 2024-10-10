Провал на Украине планировали заранее: Фронт, на котором мы проигрываем

Владимир Хомяков СВО — отнюдь не единственный фронт, где Россия воюет с "коллективным Западом". Есть ещё борьба за влияние в мире, где каждый противник старается расширить своё влияние в других странах, перетянуть их на свою сторону или хотя бы обеспечить себе позитивное их отношение.
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