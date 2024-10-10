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Позитив для оптимистов

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Провал на Украине планировали заранее: Фронт, на котором мы проигрываем

Провал на Украине планировали заранее: Фронт, на котором мы проигрываем

Владимир Хомяков СВО — отнюдь не единственный фронт, где Россия воюет с "коллективным Западом". Есть ещё борьба за влияние в мире, где каждый противник старается расширить своё влияние в других странах, перетянуть их на свою сторону или хотя бы обеспечить себе позитивное их отношение.

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Комментарии
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андрей александров
А если... Не мифические &quot;они&quot; все время мешают нам быть полезными и нужными в мире, а мы все вот такие и есть по сути.
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